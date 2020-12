Criscitiello: “Inter-Napoli, Massa ha rovinato la partita. Insigne ha ragione”

Condividi questo articolo

Michele Criscitiello

Michele Criscitiello, giornalista e direttore di “Sportitalia”, è tornato sulla controversa direzione arbitrale di Davide Massa, negli studi dell’emittente televisiva. Il fischietto di Imperia ha espulso Lorenzo Insigne in Inter-Napoli e decretato il rigore su Darmian

VELENI – Inter-Napoli si è decisa al minuto 72, quando l’arbitro Davide Massa ha decretato il rigore su Matteo Darmian, poi trasformato da Lukaku, ed espulso Lorenzo Insigne per espressioni ingiuriose nei suoi confronti. Il giornalista Michele Criscitiello è tornato su quell’episodio, commentandolo con toni polemici: «Dagli il giallo e stai zitto! Il vero problema sono gli arbitri italiani che vogliono fare i fenomeni, come ha fatto Massa. Massa è un arbitro scarso e Nicola Rizzoli, sbagliando, cosa fa? Manda Massa a fare Inter-Napoli. E non ci sono i tifosi. Tu immagina: mandi Massa a fare Inter-Napoli con i tifosi, poi vedi cosa succede. È un arbitro inadeguato. Insigne ha sbagliato? Sì, ha sbagliato, è vero. Dagli il giallo. Vuoi fargli un rimprovero? Faglielo. Ma tu lo mandi via? Hai chiuso la partita lì con rigore ed espulsione. Il rigore c’è, bene, daglielo e ti tappi le orecchie facendo la persona intelligente, altrimenti da stasera, da Roma-Torino e per tutte le partite, gli arbitri devono sentire di tutto. Si poteva andare avanti. Ha ragione Insigne, sulla seconda parte: Massa ha voluto fare il fenomeno come tutti gli arbitri italiani. Il problema è che non sono nemmeno all’altezza di farlo perché nel 99% dei casi sono scarsi. È un dato di fatto. In questo momento gli arbitri dovrebbero avere buon senso. Non l’hanno mai avuto. Massa ha rovinato una partita. Il rigore c’era, ma se mandi via Insigne per un motivo simile, sei inadeguato e a mio avviso vai fermato. La partita poteva essere ancora molto bella sull’1-0. Rizzoli dovrebbe avere il coraggio di dire a Massa: “Non sai arbitrare, non sai comportarti con i calciatori e dunque stai a casa per un po’ di tempo.»