Stramaccioni torna in panchina? Possibile ritorno al passato per l’ex Inter

Andrea Stramaccioni

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, potrebbe tornare ad allenare una squadra che ha già guidato in passato: la formazione dell’Esteghlal

RITORNO DI FIAMMA – Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, potrebbe esserci un ritorno in panchina per Andrea Stramaccioni. Infatti sarebbe in corso un tentativo da parte dell’Esteghlal. L’allenatore ex Inter ha già guidato la squadra iraniana per poi lasciarla dopo sei mesi nel dicembre 2019, tra molte proteste da parte dei tifosi del club. Ora però, con il nuovo presidente e la nuova dirigenza, la società si sarebbe nuovamente fatta avanti. I dirigenti si sarebbero recati a Roma presentando una proposta importante all’agente del tecnico, vale a dire un contratto di un anno a somma molto elevate. Quest’ultimo si sarebbe preso qualche giorno per prendere una decisione assieme alla sua famiglia. Infatti l’uomo è diventato padre da poco e starebbe riflettendo sui problemi per i viaggi a causa del Coronavirus.