Messi, padre a Barcellona per vertice con Bartomeu: abisso tra i due – MD

Messi Barcellona

A Barcellona dovrebbe tenersi un vertice tra il padre di Leo Messi, Jorge, e il presidente dei blaugrana Josep Maria Bartomeu

PROPOSTE AGLI ANTIPODI – Secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, la prossima settimana dovrebbe tenersi a Barcellona un faccia a faccia tra il padre di Leo Messi e il presidente del club blaugrana Josep Maria Bartomeu. Sul tavolo ci sarebbe il futuro della Pulce. Il numero uno della società catalana non avrebbe intenzione di trattare alcuna via d’uscita per l’attaccante argentino, ma discutere del suo rinnovo, visto il suo contratto in scadenza nel 2021. Ben diversa sarebbe l’idea di Jorge Messi che invece vorrebbe cercare un’intesa amichevole per l’addio del figlio alla squadra spagnola dopo l’annuncio formale e legale attraverso un burofax. Al momento sembrerebbe difficile ipotizzare un punto d’incontro per il campione, sogno di mercato dell’Inter.