Sanchez, primi squilli con il Marsiglia: doppietta e vittoria sul Nizza

Alexis Sanchez è stato il protagonista della vittoria del Marsiglia sul Nizza. L’OM si è imposto per 0-3 con il cileno che ha siglato una doppietta

SQUILLI – Nel giorno in cui campeggia la notizia dell’infortunio di Lukaku, i tifosi dell’Inter, forse, guardano con nostalgia ad un ex attaccante nerazzurro, protagonista di giornata con la sua nuova squadra. Alexis Sanchez, infatti, alla seconda presenza stagionale con il Marsiglia, è stato il migliore nella vittoria esterna dell’OM sul campo del Nizza. Per il cileno è arrivata una doppietta, arrivata nella prima frazione di gioco: la prima rete è stato un destro secco dall’interno dell’area di rigore. Il secondo gol, invece, è arrivato in tap-in dopo una corta respinta del portiere avversario. Rimpianto Inter?