Calhanoglu, Lazio-Inter dimostra: il turco importante nelle due fasi

Hakan Calhanoglu non è partito dal 1′ in Lazio-Inter. Il centrocampista turco è entrato solo nella ripresa. Ma la sfida con i biancocelesti, dimostra una cosa

PRESTAZIONE – Hakan Calhanoglu non ha disputato Lazio-Inter dal 1′. Al centrocampista turco è stato preferito Gagliardini messo, con scarso successo, in marcatura su Milinkovic-Savic. La scelta di Inzaghi, che non ha pagato soprattutto in fase di palleggio, ha dimostrato l’importanza del turco nelle dinamiche di gioco dell’Inter: l’assenza del numero 20 nerazzurro, infatti, è stata palese e chiara sin dalle prime battute del match. La presenza di Calhanoglu, una sorta di regista secondario della squadra, toglie pressione a Brozovic che trova più spazio per la sua solita prestazione a legare il gioco. In fase di palleggio, quindi, la squadra beneficia della presenza del turco ma anche in fase difensiva i progressi di Calhanoglu, sono evidenti: il turco è più aggressivo in fase di recupero palla ed ha dimostrato di reggere bene i contatti fisici. Inzaghi, probabilmente, dopo la sfida dell’Olimpico, difficilmente deciderà di rinunciare ancora al turco dal 1′.