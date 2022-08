Pellegatti: «Derby? Preferisco Inter senza Lukaku! Non capisco una cosa»

Carlo Pellegatti ha parlato a proposito dell’infortunio di Lukaku, che quasi certamente costringerà il belga a saltare il derby. Ecco le parole del giornalista sulle frequenze di Radio 24

PREFERENZA – Queste le parole di Carlo Pellegatti in vista del Derby fra Inter e Milan: «Inter con Lukaku o senza? Preferisco avere l’Inter senza se devo scegliere. Mi sembra in condizioni fisiche abbastanza problematiche, perché è un giocatore professionista, passano due mesi e mezzo e non è ancora in condizione. In generale non riesco a capire. Detto questo l’anno scorso nel primo tempo i nerazzurri non hanno fatto vedere la palla al Milan e davanti c’erano Dzeko e Lautaro Martinez. Attenzione al derby, di solito chi parte più indietro trova il modo di risalire la china».