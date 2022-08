Pirola di nuovo a disposizione, presente per Salernitana-Sampdoria

Lorenzo Pirola torna a disposizione di Davide Nicola dopo lo stop della scorsa settimana per la trasferta di Udine. Il difensore in prestito dall’Inter ci sarà per Salernitana-Sampdoria.

A DISPOSIZIONE -Smaltita la sindrome influenzale che lo aveva tenuto ai box per la gara contro l’Udinese, Lorenzo Pirola torna a disposizione per Salernitana-Sampdoria. Convocato dal tecnico Davide Nicola, il difensore dell’Inter partirà in ogni caso soltanto dalla panchina, come da formazioni ufficiali appena comunicate (vedi articolo).