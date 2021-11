La Roma vince in scioltezza in Conference League. Prodezza di Abraham

Roma-Zorya, match di Europa Conference League, si è giocata allo Stadio Olimpico. La sfida è terminata sul punteggio di 4-0 per i giallorossi.

POKER – La Roma ospita lo Zorya per il quinto turno del Gruppo C di Europa Conference League. I giallorossi passano in vantaggio al 15′ con Carles Perez che sfrutta un assist al bacio di Stephan El Shaarawy. Nicolò Zaniolo realizza il raddoppio con un tiro di destro a incrociare al 33′. Al 41′ Jordan Veretout spreca l’occasione per andare sul 3-0 facendosi parare un calcio di rigore. Il tris arriva comunque all’inizio della ripresa e lo firma Tammy Abraham servito in area da Zaniolo. L’ex attaccante del Chelsea trova la doppietta personale con una stupenda rovesciata. La squadra di José Mourinho vince 4-0 e sale a 10 punti in classifica, al secondo posto alle spalle del Bodø/Glimt.