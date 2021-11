Ancelotti in attesa di conoscere le condizioni di Alaba. Recupera per l’Inter?

Alaba ha dovuto lasciare il campo contro lo Sheriff per un problema al ginocchio. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, nei prossimi giorni l’austriaco sosterrà altri esami per capire l’entità dell’infortunio.

DA VALUTARE – Il Real Madrid ha battuto lo Sheriff consegnando gli ottavi di finale di Champions League all’Inter (vedi articolo), ma torna in Spagna con un dubbio legato alle condizioni di David Alaba. L’austriaco ha infatti accusato un problema al ginocchio durante il match contro i moldavi ed è stato sostituito da Nacho Fernandez al 65′. Il difensore è stato subito sottoposto a un esame preliminare negli spogliatoi, dal quale è emersa una leggera distorsione al ginocchio. Secondo quanto riporta Marca, ora bisognerà valutarne il grado e i tempi di recupero. Quando il Real Madrid riprenderà gli allenamenti, Alaba sosterrà ulteriori esami più approfonditi con lo staff medico. Carlo Ancelotti spera di averlo già a disposizione domenica per la sfida contro il Siviglia, ma non correrà rischi. L’Inter osserva, in vista del match con le merengues in programma il 7 dicembre. In palio c’è il primo posto.

Fonte: marca.com