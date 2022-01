Roma dominante per un tempo ma basta: contro l’Empoli termina 2-4

La Roma sbanca il Castellani di Empoli vincendo per 2-4. Primo tempo di assoluto dominio della squadra di Mourinho che chiude i 45′ con un poker

SUCCESSO − La Roma ottiene la terza vittoria di fila tra campionato e Coppa Italia. Primo tempo a senso unico al Castellani con una squadra di Mourinho devastante. Apre i giochi Tammy Abraham che al 24′ insacca dentro un ottimo suggerimento del portoghese Sergio Oliveira. I giallorossi sono indomabili e nel giro di 13 minuti ne infilano altri tre al povero Empoli. Al 33′ è ancora Abraham a timbrare il cartellino da corner, mentre due minuti più tardi trova il suo sigillo personale anche Oliveira. Impatto impressionante alla Roma per l’ex Porto: due gol e due assist in due partite di Serie A. Infine, chiude il primo tempo Zaniolo al minuto 34. Nella ripresa, esce l’orgoglio dell’Empoli con una Roma meno concentrata. Al 55′ accorcia le distanze Andrea Pinamonti. Il giocatore di proprietà dell’Inter batte Rui Patricio con un gran gol su assist di Bandinelli. Poi al 72′, seconda rete toscana con Bajrami che sfrutta anche una deviazione di Mancini. Ottimo successo dei giallorossi che salgono in classifica a quota 38 punti.