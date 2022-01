Inter, il vivaio brilla e segna… lontano da Milano: da Bonazzoli a Pinamonti (e Zaniolo)

Inter prima in Serie A al momento e sicuramente orgogliosa del lavoro fatto in questi anni a livello giovanile. Peccato che i frutti di tutto quel lavoro oggi vengano raccolti soprattutto lontano da Milano. Solo nelle ultime ore sono andati a segno tre giovani cresciuti nel Settore Giovanile nerazzurro, come Bonazzoli

VIVAIO TOP – Per un Cristiano Biraghi (Fiorentina) che sbaglia un rigore a Cagliari c’è un Federico Bonazzoli (Salernitana) che segna a Napoli. L’esterno sinistro classe ’92 spreca l’occasione dagli undici metri utile per firmare la sesta rete stagionale mentre il centravanti classe ’97 non la spreca. Sono già 6 i gol di Bonazzoli (4 in campionato e 2 in Coppa Italia) e 5 quelli di Biraghi (4 e 1). La domenica di Serie A è a forti tinte nerazzurre. Non gioca l’Inter ma i prodotti del vivaio nerazzurro sì. E sono tanti. Tutti protagonisti. Il classe ’99 Andrea Pinamonti (Empoli) trova la sua rete stagionale numero 8 nella pesante sconfitta in cui brilla in particolare il coetaneo Nicolò Zaniolo (Roma), autore di un assist e poi di un gol. Il numero 4 in questa annata (2 in UEFA Conference League). Vero, a differenza dei primi tre, Zaniolo non può definirsi tecnicamente un prodotto del vivaio nerazzurro. Ma l’unico anno trascorso nel Settore Giovanile dell’Inter è stato “pieno” quasi quanto un triennio di un giovane qualsiasi. L’Inter osservi bene i suoi giovani. Passati, presenti e soprattutto futuri. La rosa a volte si può completare attingendo dall’interno, senza cercare disperatamente occasioni di mercato qua e là…