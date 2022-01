Inter, gennaio 2021 e gennaio 2022 a confronto: Inzaghi meglio di Conte

L’Inter ha completato il suo primo mese dell’anno ottenendo una vittoria fondamentale contro il Venezia. Inzaghi ha fatto meglio del Conte formato gennaio 2021

SCORE − Nonostante una partita tiratissima fino all’ultimo, l’Inter è riuscita a conquistare i tre punti contro un Venezia molto organizzato. La testata al fotofinish di Edin Dzeko ha allontanato tutti i fantasmi permettendo alla squadra di Inzaghi di allungare temporaneamente in classifica a +5 sul Milan secondo. Il primo mese di 2022, dunque, è passato decisamente indenne per l’Inter che a fronte della stanchezza e della poca lucidità (evidente), ha portato a casa complessivamente quattro vittorie e un pareggio in cinque partite. Nessun KO per i nerazzurri, un bilancio migliore rispetto al gennaio 2021.

DIFFERENZA − Il bilancio di gennaio 2022 può considerarsi più che positivo in casa Inter. Mini allungo in campionato, Supercoppa Italiana conquistata e quarti di finale di Coppa Italia ottenuti. Uno score che a confronto con quello dello scorso anno appare decisamente migliore. Il gennaio 2021 dell’Inter di Antonio Conte fu più affollato in termini di partite. Ben sette contro le sei dell’attuale anno: sei in Serie A e una in Coppa Italia. In campionato, i nerazzurri conquistarono tre vittorie (Crotone, Juventus e Benevento), due pareggi (Roma e Udinese) e una sconfitta (Sampdoria). L’altro successo arrivò poi in coppa nazionale vincendo in trasferta sul campo della Fiorentina.

Anche quell’Inter vide nel mese di gennaio il suo vero e unico periodo di poca lucidità della stagione, incanalando da febbraio in avanti un filotto niente male con la conquista del primo posto. L’Inter di Inzaghi, nonostante il calo fisico e mentale, ha saputo reagire alla grande non perdendo alcun punto ma dimostrando il valore e la crescita di un gruppo ben saldo.