Inter, pausa benedetta prima del tour de force. Ma occhio al Sudamerica

L’Inter si gode l’ennesima pausa per le nazionali, che a fine gennaio vedrà impegnati tre dei giocatori sudamericani in rosa.

GENNAIO SEMI-PERFETTO – L’Inter chiude nel migliore dei modi un mese che si preannunciava complicato. Escludendo la gara col Bologna (in attesa di una nuova data), gli uomini di Simone Inzaghi hanno raccolto sette punti su nove disponibili in campionato. Di cui quattro contro Lazio e Atalanta, i due big match mensili. Un percorso che, grazie alla sconfitta del Milan contro lo Spezia, garantisce di chiudere gennaio comunque a +2 sui cugini (nel caso vincessero oggi con la Juventus). Bisogna poi aggiungere il passaggio del turno in Coppa Italia e, ovviamente, la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus, il primo trofeo nerazzurro di Inzaghi. E proprio queste due gare rendono più che mai necessaria la sosta del prossimo weekend.

CONDIZIONI DA SISTEMARE – Su cinque gare disputate dall’Inter a gennaio, ben due si sono protratte fino ai supplementari. I nerazzurri chiudono così il mese con oltre un’ora di gioco in più nelle gambe, accumulata per di più nel giro di sette giorni. E non sono da trascurare le partite contro Atalanta e Venezia, che hanno richiesto un elevato dispendio di energie nervose fino all’ultimo minuto utile. Per fare poi il conto tondo, quattro gare su cinque si sono giocate a San Siro. Sul terreno impresentabile di San Siro, che lo stesso Edin Dzeko (e non solo) ha definito un disastro. E non è certo un dettaglio insignificante, considerando il più alto livello di fatica e di rischio di infortuni. La speranza dell’Inter (e anche del Milan) è che venga sistemato in vista del 6 febbraio, giornata della ripartenza del campionato e del derby di ritorno.

Gennaio di ferro, febbraio horror: le preoccupazioni dell’Inter

FIATO SOSPESO – Se possibile, febbraio sarà un mese ancor più difficile per l’Inter. In Serie A, come nel girone d’andata, i nerazzurri dovranno affrontare Milan e Napoli una dopo l’altra (6 e 13 febbraio). E, con ogni probabilità, in mezzo (9 o 10 febbraio) si giocherà il quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma. Dopodiché ci sarà anche l’andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool (16 febbraio). Quattro partite dal coefficiente di difficoltà massimo, che potrebbero indirizzare la stagione dell’Inter, in un senso o nell’altro. Quattro partite alle quali Inzaghi vorrà arrivare con l’organico più completo possibile, incrociando le dita per il prossimo weekend. Venerdì 28 Alexis Sanchez affronterà Lautaro Martinez in Argentina-Cile, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Poi martedì 1 il Cile affronterà la Bolivia, e mercoledì 2 l’Argentina la Colombia. Sarà quindi un’altra pausa che l’Inter trascorrerà rivolta al Sudamerica, incrociando le dita per l’integrità dei suoi attaccanti.