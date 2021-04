Pirlo abdica allo scudetto?: «Non abituati a lottare per la Champions»

Andrea Pirlo ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Napoli. Il tecnico della Juventus, alla vigilia di una sfida che si annuncia decisiva per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, sembra abdicare del tutto a qualsiasi velleità di scudetto

NON ABITUATI – Pirlo presenta la partita di domani contro il Napoli lasciando a intendere di non pensare più allo scudetto, con l’Inter ormai lontana 12 punti: «Decisiva no, è una partita importante per i posti Champions. Si affrontano due squadre con gli stessi obiettivi. La pressione c’è, è normale. Siamo abituati ad avere pressione, prima era per il primo posto, ora è una pressione diversa. C’è quella di lottare per il posto in Champions e non siamo abituati. Non dobbiamo guardare solo quelli davanti, ma anche quelli dietro»