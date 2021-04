Inter-Sassuolo: Conte verso un cambio in attacco rispetto a Bologna

Inter-Sassuolo di domani sera potrebbe riservare alcuni cambi di formazione tra i nerazzurri. Il tecnico Antonio Conte potrebbe decidere di dare riposo a Lautaro Martinez schierando Alexis Sanchez al fianco di Romelu Lukaku

Possibili alcuni cambi di formazione per Antonio Conte in vista di Inter-Sassuolo di domani sera, recupero della partita che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 20 marzo poi rinviata per lo scoppio del focolaio covid nel gruppo nerazzurro. Antonio Conte potrebbe infatti decidere di concedere un turno di riposo a Lautaro Martinez schierando al suo posto Alexis Sanchez al fianco dell’intoccabile Romelu Lukaku nell’attacco nerazzurro. A dirlo è Andrea Paventi per “Sky Sport”