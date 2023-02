Pari pirotecnico tra Torino e Cremonese: sorpasso mancato alla Juventus

Il Torino non va oltre il pareggio contro la Cremonese. I granata si devono accontentare di un 2-2 con la squadra di Davide Ballardini. Wilfried Singo evita la sconfitta a dieci minuti dalla fine.

OCCASIONE MANCATA – Una chance sprecata per Ivan Juric. Il suo Torino non torna alla vittoria dopo la sconfitta con il Milan, si deve accontentare solamente di un pari pirotecnico contro la Cremonese per 2-2. La squadra del tecnico croato va in vantaggio poco prima della fine dei quarantacinque minuti iniziali grazie al calcio di rigore di Antonio Sanabria. Nel secondo tempo però la compagine ultima in classifica trova la reazione e segna due volte, ribaltando gli avversari. Prima segna Frank Tsadjout al minuto 54, poi Emanuele Valeri con una splendida botta di sinistro da fuori area al 74′. Il Torino riprende il match 79′ con il gol di Wilfried Singo su assist di Aleksey Miranchuk, ma non basta per ottenere la vittoria. I granata salgono a 31 punti, ma perdono la possibilità di superare la Juventus e salire al settimo posto.