Paparesta: «Partenza di Marotta uno dei motivi del crollo della Juventus»

Gianluca Paparesta ha parlato dei problemi che oggi toccano la Juventus dagli studi di Sportitalia. Alla base della crisi bianconera secondo l’ex arbitro c’è un membro attuale della dirigenza dell’Inter, Giuseppe Marotta.

PROBLEMI – In un momento storico in cui a catturare la totale attenzione dei media dovrebbero essere i Mondiali, la Juventus prende il posto e diventa il tema centrale. Dagli studi di Sportitalia Gianluca Paparesta ha parlato della situazione e dei problemi della vecchia era bianconera. L’ex arbitro e dirigente sportivo ha detto: «Marotta è un dirigente che ha molto più valore di tanti giocatori strapagati. Questi ultimi non determinano come il direttore, che ha grandi qualità e capacità nel mondo del calcio. Finché c’era lui le cose non si presentavano come oggi. Alla base dei problemi di oggi della Juventus c’è sicuramente la partenza di Giuseppe Marotta, al pari dell’operazione che ha portato Cristiano Ronaldo a Torino».