Inter-Red Bull Salisburgo, a Malta amichevole ‘replay’ 48 ore dopo

Inter-Red Bull Salisburgo è la seconda delle cinque amichevoli che la squadra di Inzaghi giocherà in questo mese di dicembre senza partite ufficiali. Si gioca alle 18 – di nuovo – al Tony Bezzina Stadium di Paola, nel pieno del ritiro invernale a Malta.

NUOVO TEST – Dopo il 6-1 allo Gzira United di lunedì (vedi highlights) Inter-Red Bull Salisburgo si preannuncia come un’amichevole di livello decisamente superiore. Gli austriaci hanno messo in mostra tutte le loro qualità nella recente fase a gironi di Champions League, dove si sono arresi solo all’ultima giornata al Milan. In più, ormai da anni, complice la “guida” della Red Bull sono molto attenti a scovare talenti sconosciuti in giro per il mondo, vedi quanto avvenuto con Erling Haaland. Sarà una partita quindi che potrà dare già qualche prima indicazione in vista del Napoli, a quattro settimane esatte dalla ripresa della Serie A. È quello l’obiettivo fissato per questo mese di dicembre.

ARRIVANO I CAMBI? – Inter-Red Bull Salisburgo si gioca quarantotto ore dopo la partita contro lo Gzira United. Considerato che la squadra di Simone Inzaghi ha ripreso gli allenamenti solo la scorsa settimana difficile pensare che si rivedano in campo gli stessi undici. Probabile che chi ha fatto il secondo tempo lunedì, come Federico Dimarco e Henrikh Mkhitaryan, oggi possa fare i primi 45′ e poi rifiatare. Ci sarà spazio per i tanti Primavera aggregati al gruppo, come già successo nella scorsa partita dove Valentin Carboni è partito titolare. Il Red Bull Salisburgo, allenato da Matthias Jaissle, è a Malta con ventuno giocatori a sua volta per un ritiro invernale (vedi convocati). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16.30 il vero countdown a Inter-Red Bull Salisburgo: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming a pagamento (vedi articolo).