Onana, esordio no col Manchester United. Una rovesciata…

André Onana è il passato per l’Inter, ma non sarà dimenticato facilmente dopo l’ultimo anno da assoluto protagonista. Al Manchester United l’esordio non è andato bene questa notte.

ESORDIO – Il Manchester United ha perso col risultato di 2-0 l’amichevole contro il Real Madrid. Il neo-acquisto dall’Inter, André Onana, ha fatto il suo esordio assoluto da titolare e giocato l’intero match. L’evento però non sarà ricordato piacevolmente dal portiere, che ha subito due reti non indifferenti. La prima da un pallonetto di Jude Bellingham dopo appena 6 minuti, la seconda addirittura su rovesciata di Joselu entrato a partita in corso. Ci sarà tempo per rifarsi nella nuova casa inglese, Onana rimane un grande numero uno e all’Inter lo ha dimostrato sempre quando impiegato.