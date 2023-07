Maguire e un vecchio pallino, l’Inter guarda in Premier League − CdS

L’Inter è sempre alla ricerca di un sesto difensore che possa completare il pacchetto difensivo. Tanti i nomi sotto la lente di ingrandimento soprattutto nel nostro campionato. Il Corriere dello Sport guarda, invece, in Premier League. Due sarebbero i giocatori sondati dall’Inter: Harry Maguire e Trevor Chalobah.

IN USCITA − Harry Maguire da difensore più pagato al mondo è sempre più esubero del Manchester United. Il centrale inglese, pagato circa 87 milioni nell’agosto del 2019, ha perso la titolarità e la fascia da capitano. In più, nell’ultimo anno, la critica e il web lo hanno letteralmente messo alla gogna per alcuni errori di troppo. Nonostante ciò, Maguire ha ancora un buon biglietto da visita. Il difensore ha “solo” 30 anni e un contratto in scadenza a giugno 2025. Ecco perché il Manchester United per Maguire potrebbe accettare la formula del prestito con diritto di riscatto. L’Inter, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe interessata. Stesso occhio di riguardo l’Inter potrebbe averlo per Trevor Chalobah. Il difensore 24enne del Chelsea è in uscita da Londra. Il mercato faraonico dei blues gli chiude lo spazio in rosa. L’Inter, insieme al Napoli, avrebbero in passato fatto dei sondaggi.

Fonte: Corriere dello Sport − Fabio Massimo Splendore