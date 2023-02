Moggi ci ricasca, la Figc ha aperto una nuova inchiesta sul dirigente radiato

Moggi nuovamente coinvolto in indagini della procura federale della Figc. L’ex dirigente della Juventus, radiato dopo Calciopoli, è indagato per la sua presenza a bordocampo durante Napoli-Juventus Primavera

INDAGINE − Luciano Moggi indagato dalla Procura Federale della Figc. Il dirigente ex Juventus, radiato dopo lo scandalo Calciopoli, è finito sotto indagini per la sua presenza a bordocampo durante il match Primavera fra Napoli e Juventus a Cercola lo scorso 14 gennaio. Ascoltato anche Gianluca Pessotto, coordinatore degli staff tecnici bianconeri, presente in quel giorno.