Gasperini: «Sconfitta con l’Inter in Coppa Italia brucia! Episodio determina»

Gasperini è ritornato sulla sconfitta dell’Atalanta in Coppa Italia contro l’Inter martedì sera. Il tecnico orobico ha spiegato le cause del KO

SCONFITTA CHE BRUCIA − In conferenza stampa Gianpiero Gasperini è ritornato sul KO in Coppa Italia contro l’Inter: «La sconfitta con l’Inter brucia. Rivedendo anche la gara, l’Inter ha fatto sicuramente qualcosa in più di noi, ma noi abbiamo avuto delle occasioni importanti. L’episodio comunque determina questo tipo di partite. Usciamo da questa competizione, ma sicuramente a testa alta».