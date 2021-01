Milan-Juventus a rischio a causa Coronavirus? Oggi l’esito dei tamponi

Milan-Juventus, dopo la positività di Alex Sandro e Cuadrado, si teme un focolaio in casa Juventus. L’asl di Torino secondo quanto riportato da “Sportmediaset” attende l’esito degli altri tamponi.

UN RISCHIO – Milan-Juventus in programma questa sera alle 20:45, altra partita decisiva per lo scudetto in Serie A. La gara che di fatto chiuderà la sedicesima giornata di Serie A questa sera, però, rischia di non essere giocata a causa del Coronavirus. Ieri tra i giocatori risultati positivi anche Cuadrado dopo Alex Sandro, per cui l’ASL di Torino teme un possibile focolaio. In mattinata però dovrebbero arrivare gli esiti di tutti i tamponi per capire se la situazione è peggiorata, a quel punto l’ASL potrebbe bloccare la trasferta al club bianconero.