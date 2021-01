Sampdoria-Inter, Conte schiera Darmian? In attacco un ballottaggio

Darmian (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Sampdoria-Inter, nerazzurri impegnati oggi alle 15 per tentare il sorpasso momentaneo ai danni del Milan, questa sera impegnato contro la Juventus. Matteo Darmian verso una maglia da titolare mentre in attacco un nuovo ballottaggio per Antonio Conte.

LE ULTIME – Sampdoria-Inter, i nerazzurri allenati da Conte alla ricerca della nona vittoria consecutiva in Serie A e il sorpasso con il Milan oggi impegnato contro la Juventus. Riguardo le ultime di formazione potrebbe esserci qualche variazione rispetto la formazione tipo schierata dal tecnico italiano (QUI le probabili): Darmian insidia Ashley Young per quanto riguarda la corsia di sinistra. Quando chiamato in causa l’esterno italiano ha sempre dato il suo ottimo contributo in entrambe le fasce. In attacco invece nuovo ballottaggio vista l’assenza di Romelu Lukaku in via precauzionale (che dovrebbe comunque essere presente in panchina). Ivan Perisic potrebbe giocare titolare in coppia con Lautaro Martinez; a quel punto niente da fare per Alexis Sanchez, con zero minuti giocati anche la scorsa partita contro il Crotone.