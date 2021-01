Lautaro Martinez sulla scia dell’entusiasmo, la Sampdoria Ã¨ avvisata

Lautaro Martinez sulla scia dell’entusiasmo, la Sampdoria è avvisata

Lautaro Martinez Inter-Fiorentina

Lautaro Martinez arriva a Sampdoria-Inter sulla scia di una prestazione super. L’entusiasmo del numero dieci serve per indirizzare la gara.

ENTUSIASMO – In Sampdoria-Inter i riflettori saranno inevitabilmente accesi su Lautaro Martinez. L’assenza di Lukaku è un fattore, ma più importante è l’ultima gara giocata. Contro il Crotone l’argentino ha realizzato la sua prima tripletta, ha sfiorato pure il poker e in generale regalato una prestazione da bomber assoluto. Arriva insomma carico come non mai.

CARICA POSITIVA – Lautaro è un giocatore che vive periodi di entusiasmo e altri in cui sembra come spento. L’esplosione contro il Crotone lo indirizza chiaramente verso la prima categoria. Il fatto che il suo partner preferito col numero nove stia a riposo lo responsabilizza di più. La Sampdoria è avvisata: il Toro non ha intenzione di fermarsi.