Il Liverpool ha vinto la Premier League! Manchester City KO col Chelsea

Il Liverpool è campione della Premier League, senza giocare. I Reds festeggiano davanti alla TV, grazie al Chelsea che non solo non perde col Manchester City, ma addirittura vince 2-1.

CAMPIONATO DOMINATO – Per la prima volta il Liverpool vince la Premier League. I Reds non trionfavano in Inghilterra addirittura dal 1990, quando il campionato si chiamava ancora First Division. Lo fanno dopo una stagione dominata, dove in trentuno giornate gli uomini di Jurgen Klopp hanno fatto ventotto vittorie, l’ultima ieri 4-0 al Crystal Palace, due pareggi e una sola sconfitta. +23 il vantaggio sul Manchester City secondo, che non rimanda la festa perdendo in casa del Chelsea. Blues in vantaggio al 36’, con un errore clamoroso di Benjamin Mendy che da ultimo uomo si fa rubare palla da Christian Pulisic, con l’americano che salta secco il francese e solo davanti al portiere non sbaglia. A inizio ripresa una gran punizione di Kevin De Bruyne (55’) lascia immobile Kepa e firma l’1-1, che rimette dubbi ai tifosi del Liverpool di dover rimandare ancora la festa. Non è però così, perché il Chelsea ha le migliori occasioni. Kyle Walker salva clamorosamente sulla linea su Pulisic, che aveva saltato anche Ederson, col portiere brasiliano che poco dopo si ripete da due passi sull’americano. Sulla respinta potrebbe fare gol Tammy Abraham, ma glielo nega Fernandinho con un plateale tocco di mano sulla linea. L’arbitro non vede, il VAR non può non rendersene conto: rigore ed espulsione inevitabile. Dal dischetto trasforma Willian, e per il Liverpool la Premier League diventa realtà.