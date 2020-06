Pedullà: “Inter molla Kumbulla, Juventus Tonali: ecco la situazione ora”

Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – in apertura di “Sportitalia Mercato” fa il punto su due operazioni che l’Inter segue da tempo. Kumbulla si allontana quasi definitivamente, ma nel frattempo si avvicina Tonali

DOPPIO FILO – Dopo l’anticipazione del pomeriggio (vedi articolo), Alfredo Pedullà dettaglia il doppio affare di mercato: «L’Inter da qualche settimana aveva mollato la presa per Marash Kumbulla, mentre la Lazio era sempre più sul pezzo. Oggi c’è stato l’appuntamento con l’Hellas Verona per apparecchiare l’affare sulla base di 30 milioni di euro con possibilità di contropartita. Questo perché l’Inter ha deciso di investire su Sandro Tonali, avendo ricevuto uno sconto dal Brescia a 30-35 milioni più bonus rispetto ai 50 iniziali. Anche perché la Juventus ha cambiato obiettivo a centrocampo, scegliendo Arthur del Barcellona nello scambio con Miralem Pjanic. L’affare Tonali-Inter non si concretizzerà in pochi giorni, ma le parti si incontreranno per trovare l’accordo definitivo». Pedullà avvicina Tonali all’Inter, mentre Kumbulla sembra ormai destinato alla Lazio.