Liverpool-Atletico Madrid: Wijnaldum 1-0, doppio Llorente! Passa Simeone

Liverpool-Atletico Madrid si è giocata regolarmente, nonostante l’emergenza Coronavirus imperversi in tutto il Mondo (qui le ultime restrizioni in Italia). I Reds passano in vantaggio grazie alla rete di Wijnaldum. Nei tempi supplementari, Firmino illude, poi Llorente fa doppietta. Passa Simeone. Di seguito gli eventi principali della partita di Champions League

OTTAVI DI FINALE – Liverpool-Atletico Madrid è appena terminata con il punteggio di 2-3 dts. I padroni di casa partono subito forte, cercando di ribaltare il punteggio dell’andata. Gli uomini di Klopp rischiano poco e passano in vantaggio al 43esimo grazie a un gran gol di Wijnaldum. Il centrocampista si inserisce alla perfezione in area e di testa trasforma in gol un gran cross dalla destra di Oxlade-Chamberlain. Nella ripresa, il Liverpool va in più occasioni vicino al 2-0: Firmino ci prova ma non segna, poi Robertson colpisce una clamorosa traversa. Manè in rovesciata e Salah con una grande azione personale ci riprovano, ma non riescono a segnare. Saul rischia di beffare il Liverpool al 92esimo ma il gol è annullato per fuorigioco.

LIVERPOOL-ATLETICO MADRID, TEMPI SUPPLEMENTARI – Oblak si conferma in avvio con una bella parata, dopo 90 minuti quasi perfetti. Firmino, però, riesce finalmente a segnare in due tempi dopo un’azione meravigliosa di Wijnaldum. La festa, però, dura pochissimo: al 97esimo Marcos Llorente la piazza e segna a sorpresa il 2-1. Al 106esimo lo spagnolo gela il pubblico inglese: la sposta sul destro e segna un gran gol per il 2-2. Morata al 121′ la chiude in contropiede: 2-3. Simeone passa a sorpresa il turno, eliminando i campioni in carica.