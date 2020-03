Rugani positivo al Coronavirus, con la Juventus anche l’Inter in isolamento

Condividi questo articolo

Rugani è stato trovato positivo al Coronavirus è la notizia, clamorosa, di questa sera (vedi articolo). C’è però altro: essendoci stata Juventus-Inter domenica scorsa anche i nerazzurri dovranno andare in isolamento, come fa notare il sito del quotidiano “La Repubblica”.

TUTTI FERMI – L’Inter si deve fermare e andare in isolamento, dopo la positività di Daniele Rugani. Questo perché la Juventus ha giocato con i nerazzurri domenica scorsa, e le norme obbligano a fermarsi per evitare ulteriori eventuali contagi. Il comunicato di poco fa del club torinese non lascia spazio a dubbi: “Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui (Rugani, ndr)“.

Fonte: Repubblica.it