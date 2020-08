Lione favoloso! Elimina il Manchester City dalla Champions League, 1-3

Condividi questo articolo

Il Lione è l’ultima semifinalista di Champions League, e fa un’altra impresa dopo aver eliminato la Juventus. Al José Alvalade di Lisbona i francesi si impongono per 1-3, sfideranno il Bayern Monaco.

RISULTATO A SENSAZIONE! – Il Lione ripete la clamorosa impresa vista negli ottavi di Champions League e dopo lo scalpo della Juventus si prende pure quello del Manchester City. A Lisbona, nell’ultimo quarto di finale, cade in maniera fragorosa la squadra di Pep Guardiola, una delle grandi favorite. Al 24’ lancio lungo per Karl Toko Ekambi in posizione regolare, Ederson esce a vuoto e il pallone finisce a Maxwel Cornet, che di sinistro trova lo spiraglio giusto per sbloccare la situazione. Si va al riposo sullo 0-1, ma dopo l’intervallo il Manchester City rientra in campo con grandissima determinazione. Il Lione regge fino al 69’, quando una splendida giocata di Raheem Sterling sulla linea di fondo trova l’assist arretrato per Kevin De Bruyne, che di destro pareggia. Partita che cambia di inerzia? Tutt’altro, perché dieci minuti dopo Aymeric Laporte sbaglia in uscita, palla dentro per Toko Ekambi in fuorigioco ma la punta fa velo e lascia a Moussa Dembélé, lui sì in posizione regolare che mette dentro. Guardiola incredulo, col check che convalida il gol nonostante un contatto dubbio a inizio azione. A quattro minuti dal termine Sterling ha la palla del pareggio, ma a porta vuota riesce nell’impresa di mandare altissimo da due passi. Pochi secondi dopo capovolgimento di fronte, Houssem Aouar calcia verso la porta ed Ederson respinge male, lasciando a Dembélé il pallone per la doppietta. È il gol dell’incredibile 1-3, che chiude il conto all’87’. Manchester City eliminato, Lione in semifinale di Champions League col Bayern Monaco.