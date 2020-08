Debever: “Grande piacere tornare in campo, pronte per...

Debever: “Grande piacere tornare in campo, pronte per l’inizio”

Debever, difensore di Inter Women, ha giocato ieri l’amichevole contro il Verona persa 2-1 (vedi articolo). La calciatrice francese oggi, attraverso il suo account Twitter, ha manifestato la felicità per il rientro in campo. Le ragazze di Sorbi debutteranno in Serie A Femminile sabato prossimo (ore 20.45) sul campo della Fiorentina.

IL RITORNO – La prima stagione nella Serie A Femminile di Inter Women si è interrotta il 22 febbraio, con l’ultima partita prima dello stop per il Coronavirus. Per le ragazze nerazzurre è però arrivato il momento della ripresa, e ieri c’è stata la prima amichevole contro il Verona. Questo il commento di Julie Debever: “Grande piacere di tornare sul campo per una partita. Importante di essere pronti per l’inizio del campionato la settimana prossima”.