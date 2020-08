Taison: “Finale sogno per lo Shakhtar Donetsk da tempo. Rispetto l’Inter”

Taison ha segnato il gol del momentaneo 2-0 martedì durante Shakhtar Donetsk-Basilea 4-1. Il giocatore brasiliano, intervistato dall’UEFA, ha parlato della partita di dopodomani e di cosa significherebbe per il club ucraino vincere l’Europa League.

RISPETTO PER L’AVVERSARIO – Taison non snobba l’Inter: «Una squadra che finisce seconda in Serie A dev’essere per forza tenuta in grande considerazione. Hanno molti grandi giocatori, compresi diversi nazionali. Queste semifinali sono importanti per entrambe le squadre, soprattutto perché è una sfida in gara secca senza ritorno. Vedo le possibilità al 50% per entrambe. Lo Shakhtar Donetsk non è arrivato così in fondo per fortuna: ce lo siamo guadagnato. Penso che sarà una grande partita, spero che si possa ripetere l’ottima prova vista contro il Basilea. Ovviamente rispettiamo l’Inter, ma questo non ci impedirà di giocare come vogliamo, con gusto. Faremo quello che vogliamo fare, pur rispettando l’Inter».

OBIETTIVO TITOLO – Taison parla del valore dell’Europa League: «Vincere sarebbe bello soprattutto per quelli che sono nello Shakhtar Donetsk da tanto. Abbiamo questo sogno in testa di arrivare in finale da quando abbiamo giocato contro il Benfica (ai sedicesimi, ndr), e non abbiamo mai cambiato idea. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di arrivare alla finale. Sapevamo che, ai quarti o nelle semifinali, avremmo incontrato squadre forti, ma manteniamo quest’idea anche giocando contro l’Inter: vogliamo la finale. Vogliamo finire nella storia del club, e per farlo bisogna sollevare trofei come l’Europa League, che è importante sia per il club sia per noi giocatori. Abbiamo la testa su questo obiettivo, come fatto in allenamento, per fare una grande prestazione lunedì. Volesse Dio si possa andare in finale, siamo distanti solo una partita».

Fonte: Shakhtar.com