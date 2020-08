Inter-Rennes di Youth League, Conte “leva” mezza Primavera a Madonna

Condividi questo articolo

Inter-Rennes segna la ripresa della UEFA Youth League domani alle ore 15 (vedi articolo). Per l’ottavo di finale di Nyon la Primavera di Madonna, che torna in campo dopo oltre cinque mesi di stop, non avrà diversi elementi chiave “presi” da Conte per l’Europa League.

SENZA OLTRE MEZZA SQUADRA – Inter-Rennes riavvia le attività della Primavera di Armando Madonna. Per la partita di UEFA Youth League in gara secca (rigori in caso di parità al 90’), tuttavia, ci saranno tanti assenti nei nerazzurri. Domani alle ore 15 si gioca al Colovray Stadium di Nyon, che sarà anche la sede delle Final Eight. L’Inter non gioca dal 7 marzo, 3-3 contro la Roma prima dello stop del Campionato Primavera 1, poi interrotto definitivamente. Contro il Rennes non ci saranno Lucien Agoumé, Sebastiano Esposito e Lorenzo Pirola, tutti e tre ormai giocatori della prima squadra (i primi due Madonna li ha avuti pochissimo in stagione). In più Antonio Conte, nella squadra per l’Europa League, aveva già aggiunto il figlio d’arte Filip Stankovic, terzo portiere visto che Tommaso Berni non è in lista UEFA. Negli scorsi giorni si sono aggregati al gruppo di Conte anche l’attaccante Samuele Mulattieri e i centrocampisti Jacopo Gianelli e Riccardo Burgio. Tutti i Primavera erano in campo a Dusseldorf, nell’allenamento di questo pomeriggio: da escludere vadano in Svizzera. Per Inter-Rennes di UEFA Youth League, pertanto, Madonna avrà ben sette assenti.