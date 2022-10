Lecce e Cremonese si dividono la posta: la sfida salvezza termina 1-1

La sfida salvezza fra Lecce e Cremonese finisce in parità. I padroni di casa rimontano il momentaneo 0-1 di Ciofani su rigore con una rete di Strefezza, anch’essa dal dischetto

PAREGGIO – Un punto importante per il Lecce che, al Via del Mare, inchioda la Cremonese sull’1-1. Gli ospiti, passano in vantaggio al 19′ con Ciofani che trasforma il calcio di rigore assegnato per un fallo di Falcone su Okereke. L’attaccante della Cremonese, sul finire del primo tempo, è protagonista in negativo nella sua area: suo il fallo su Gendrey da cui scaturisce il rigore trasformato poi da Strefezza. Nella ripresa, Okereke prova a farsi perdonare: solo un miracolo di Falcone, al 72′, nega all’attaccante la gioia del gol. Il Lecce, con questo pareggio, sale a 7 punti in classifica, al tredicesimo posto in Serie A. La Cremonese stacca la Sampdoria e si porta al penultimo posto con 3 punti.