Leao: Â«Scudetto? Giochiamo per vincere, partita dopo partitaÂ»

Leao: «Scudetto? Giochiamo per vincere, partita dopo partita»

Rafael Leao Milan-Torino

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” dopo la vittoria dei rossoneri in casa del Bologna che mantiene la squadra di Pioli in vetta alla classifica

SCUDETTO? – Leao non vuole parlare di scudetto nonostante la vittoria di oggi confermi la squadra rossonera in vetta alla classifica a +5 dall’Inter impegnata questa sera in casa contro il Benevento: «La cosa più importante è che noi siamo il Milan, giochiamo sempre per vincere. Abbiamo da fare una strada lunga, ma pensiamo partita dopo partita per rimanere al primo posto».