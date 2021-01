Serie A – Milan, altri due rigori: Bologna battuto 2-1 al Dall’Ara

Condividi questo articolo

Pioli Milan

Il Milan si riprende dalle sconfitte contro Atalanta e Inter nelle ultime partite e torna alla vittoria in casa del Bologna. Per la squadra di Pioli sono fondamentali due rigori e una prestazione super di Donnarumma

Il Milan torna alla vittoria dopo la sconfitta contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato e contro l’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia. Al Dall’Ara contro il Bologna per la squadra di Stefano Pioli sono necessari altri 2 rigori e una prestazione super di Donnarumma che nega più volte il gol ai rossoblu. Sblocca la partita il Milan nel primo tempo grazie a Rebic al 26′ minuto che ribatte in rete il calcio di rigore sbagliato da Zlatan Ibrahimovic. Nella ripresa arriva anche il 2-0 realizzato, ancora su calcio di rigore, da Kessie al 55′. All’81’ il Bologna accorcia le distanze e riapre la partita con il gol di Poli ma, nonostante il generoso assalto finale, il risultato non cambia. Con questa vittoria il Milan torna a +5 sull’Inter impegnata questa sera contro il Benevento.