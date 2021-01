Marani: Â«Inter alternativa piÃ¹ credibile alla Juventus. Milan su con meritoÂ»

Marani: «Inter alternativa più credibile alla Juventus. Milan su con merito»

Matteo Marani, giornalista e opinionista di “Sky Sport”, ha parlato della corsa a tre per lo scudetto tra la Juventus (in campo tra poco contro la Sampdoria), l’Inter (in campo questa sera contro il Benevento) e il Milan, vincente oggi contro il Bologna.

LOTTA A TRE – Secondo il giornalista Matteo Marani, sono tre le squadre che possono giocarsi lo Scudetto quest’anno. Con una netta favorita. Questa la sua analisi: «La Juventus non è mai uscita dalla lotta scudetto, è la squadra più forte. L’Inter è l’alternativa più credibile, mentre il Milan è lassù con merito. Ricordiamo che i bianconeri a gennaio hanno perso contro i nerazzurri, ma nonostante questo da loro hanno recuperato 4 punti. Una squadra che perde in quel modo e reagisce vincendo la Supercoppa e con il Bologna fa capire molto».