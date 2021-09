Juventus e Milan si dividono la posta. Ancora zero vittorie per Allegri

Juventus-Milan, sfida della quarta giornata di Serie A, si è giocata questa sera all’Allianz Stadium di Torino. Il match si è concluso sul punteggio di 1-1.

SFIDA – Appuntamento con il grande calcio per il campionato di Serie A. Questa sera si è infatti disputata Juventus-Milan, un grande classico del calcio italiano. A passare in vantaggio sono i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri con Alvaro Morata al 4′. L’attaccante spagnolo sfrutta un contropiede dopo un calcio d’angolo dei rossoneri, viene servito nello spazio da Paulo Dybala e fulmina Mike Maignan con uno scavetto. Il primo tempo si chiude sull’1-0. Nella ripresa il Milan trova il pareggio con Ante Rebic, che stacca di testa su un corner battuto da Sandro Tonali al 76′. Il match termina sul punteggio di 1-1. La Juventus va a 2 punti in classifica, ancora senza vittorie e in zona retrocessione. Il Milan invece sale a 10 punti, agganciando l’Inter di Simone Inzaghi.