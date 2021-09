Benzema salva il Real Madrid all’ultimo assalto! Problemi per Carvajal

Valencia-Real Madrid, partita del quinto turno di Liga, è andata in scena questa sera all’Estadio de Mestalla. Il match si è chiuso sul punteggio di 1-2.

FINALE PAZZESCO – Il Real Madrid, una delle avversarie dell’Inter in Champions League, ha affrontato il Valencia in trasferta nel quinto turno del campionato spagnolo. Nel primo tempo le squadre si annullano a vicenda e l’arbitro manda tutti negli spogliatoi a bere un tè caldo sul punteggio di 0-0. Problemi per Daniel Carvajal, sostituito al 26′ da Lucas Vázquez. Nella seconda frazione di gioco, i padroni di casa passano in vantaggio al 66′ con Hugo Duro, giovane attaccante ex proprio del Real Madrid. La squadra di Carlo Ancelotti le prova tutte nell’assalto finale e trova il pareggio all’86’ con Vinícius Júnior, servito da Karim Benzema. Lo stesso attaccante francese ribalta addirittura la partita 2′ più tardi, anticipando l’uscita del portiere con un colpo di testa. Le merengues salgono a 13 punti e vanno in testa alla classifica, il Valencia rimane fermo a 10.