Altobelli: «Eriksen? L’Inter non lo mollerà mai! Inzaghi fa divertire i tifosi»

Eriksen non sarà mai abbandonato dall’Inter, indipendentemente dal suo futuro nel mondo del calcio. Lo assicura l’ex attaccante nerazzurro Altobelli, che negli studi di 90° Minuto ha parlato anche del confronto tra Inzaghi e Conte.

GOL – Alessandro Altobelli ha commentato lo striscione che i tifosi dell’Inter hanno dedicato a Christian Eriksen. L’ex attaccante ha poi analizzato la squadra di Simone Inzaghi: «Quello striscione è stato utile specialmente a Eriksen perché ha capito che l’Inter non lo mollerà mai. Neanche se non riprende a giocare. L’Inter di Inzaghi segna più di quella di Antonio Conte? Sono semplicemente due allenatori diversi che allenano la squadra molto diversamente. Dopo le prime quattro giornate, Conte ha cominciato a vincere e poi ha vinto il campionato. Speriamo che anche Inzaghi, nonostante quest’anno sia più difficile, riesca a fare il percorso che ha fatto Conte. Questo inizio è stato bellissimo per l’Inter, è la squadra che segna di più, una media di quattro gol a partita e ne prende pochi. Noi dobbiamo guardare quello che fa Inzaghi in questo campionato. Secondo me sta facendo veramente divertire i tifosi. Qualcuno che magari non credeva che l’Inter potesse essere competitiva anche quest’anno, si deve ricredere».