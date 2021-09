Vidal fermo rilancia i problemi di lunghezza della rosa Inter in mediana?

Arturo Vidal si ferma dopo l’ottimo avvio di stagione con l’Inter. In attesa di notizie, ritorna il problema delle alternative al centro.

SFORTUNA – Ad un soffio dall’inizio di Inter-Bologna, Simone Inzaghi è costretto a rinunciare ad Arturo Vidal. Il cileno si ferma per un affaticamento, e ora l’allenatore attende di sapere se potrà convocarlo per la trasferta di Firenze (vedi focus). Sarebbe infatti un peccato rinunciare all’ex Barcellona, dopo l’ottimo avvio di stagione. Nel frattempo calano le alternative a disposizione di Inzaghi nel mezzo.

RIMPIANTO – Ne avevamo già parlato dopo l’infortunio di Stefano Sensi, e il tema ritorna fuori anche adesso (vedi focus). L’infortunio di Vidal, sebbene diverso e meno grave di quello dell’italiano, riduce comunque le opzioni che Inzaghi ha in mediana. E viene quindi spontaneo farsi una domanda: l’acquisto di Nahitan Nandez non sarebbe ugualmente convenuto all’Inter? L’uruguaiano del Cagliari è un’alternativa preferibile a Sensi, Vecino e Vidal per tenuta fisica e anche condizioni economiche dell’eventuale ingaggio. E, anche solo vista la recente ricaduta di Sensi, sarebbe lecito attendersi un nuovo tentativo dell’Inter per Nandez. Una mossa che anticiperebbe di fatto gli importanti interventi che serviranno nell’estate 2022.