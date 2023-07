Juventus, incredibile Bonucci: da capitano a fuori rosa! Giuntoli chiaro

Bonucci è fuori rosa dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società bianconera lo ha escluso da capitano nonostante l’ultimo anno di contratto.

CLAMOROSO – Leonardo Bonucci al suo ultimo anno di contratto, non giocherà più con la Juventus. Questa la ferma decisione della società e in particolare del nuovo di direttore Cristiano Giuntoli che ha comunicato di persona la scelta societaria. L’ormai ex capitano bianconero è stato messo fuori rosa e dunque si presenterà da lunedì alla Continassa, ma non si allenerà con il resto del gruppo e non prenderà parte alla tournée negli Stati Uniti. Una decisione clamorosa e alquanto discutibile della società, presumibilmente in accordo con Massimiliano Allegri e il suo staff.