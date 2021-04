Joao Mario resiste un’ora, lo Sporting CP perde due punti col Famalicao

Lo Sporting CP di Joao Mario continua a guidare il campionato portoghese. Nonostante il pareggio odierno col Famalicao.

ALLUNGO MANCATO – Lo Sporting CP è anche primo in classifica in Portogallo, a +6 sui rivali del Porto. Tuttavia, nel posticipo odierno col Famalicao, i biancoverdi impattano sull’1-1. Le due reti arrivano nel giro di un minuto. Prima Pedro Gonçalves porta in vantaggio la squadra di casa al 26′, poi Anderson Silva pareggia per il Famalicao al 27′. In campo va anche Joao Mario, di proprietà dell’Inter, che parte titolare nella mediana a tre. L’ex nerazzurro esce però al 63′ per lasciare il posto a Jovane Cabral. Nonostante il pareggio, lo Sporting CP rimane primo con sei punti di vantaggio e ancora otto turni da giocare: troppo presto per festeggiare.