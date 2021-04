Joao Mario inamovibile, e lo Sporting CP viaggia a +8

Joao Mario continua la sua stagione da protagonista nello Sporting CP. I lusitani dell’ex Inter sono primi a +8in Portogallo, nonostante il pareggio odierno.

VITTORIA TRANQUILLA – Joao Mario sta vivendo più o meno la stessa stagione dell’Inter, ancora proprietaria del suo cartellino. Anche il lusitano veleggia infatti in cima alla classifica. Nel posticipo odierno della venticinquesima giornata della Liga NOS, lo Sporting CP si accontenta di un pareggio in extremis in casa del Moreirense. I Leões passano in vantaggio con Paulinho al 21, i padroni di casa pareggiano al 92′ con Silva. Un punto che mantiene intatto il primo posto, a +8 sui rivali del Porto con nove giornate ancora da giocare. E il centrocampista di proprietà dell’Inter rimane in campo per tutta la gara, raccogliendo la sua presenza numero 20 in questa stagione di Liga NOS. In attesa di conoscere il suo futuro prossimo, sempre più lontano da Milano.