Joao Mario, Sporting CP non solo: il Betis offre un giocatore all’Inter

Joao Mario sarebbe richiesto da più società: non solo dunque dallo Sporting CP, dove si trova in prestito dall’Inter, ma anche dal Betis

CONCORRENTE – A Bola ha parlato dell’indiscrezione di El Gol Digital sull’interesse del Betis per Joao Mario. Stando a questa notizia, il club andaluso sarebbe pronto a offrire William Carvalho nell’affare con l’Inter per ottenere il cartellino del centrocampista portoghese.

MOSSA – Insomma aumenterebbe la concorrenza per lo Sporting CP, squadra in cui attualmente si trova il giocatore. Tuttavia, secondo il quotidiano lusitano, i Leoes non avrebbero intenzione di perderlo e si sarebbero già rivolti ai nerazzurri per trattenere il classe ’93.

Fonte: ABola.pt