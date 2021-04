VIDEO AMARCORD – Sneijder fa fuori il CSKA Mosca: Inter in semifinale!

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 6 aprile 2010. In casa del CSKA Mosca, i nerazzurri conquistano la semifinale di Champions League. Basta un gol di Sneijder nei minuti iniziali.

SEI MINUTI – Il 6 aprile 2010 l’Inter completa un altro step verso il magico Triplete. Nei quarti di finale di Champions League l’avversario è il CSKA Mosca. All’andata, a San Siro, Diego Milito regala la vittoria di misura, in una gara sofferta più per le occasioni mancate che per il pressing avversario. Al ritorno è necessario chiudere quanto prima la pratica, così da semplificare il più possibile la qualificazione. Ci pensa Wesley Sneijder, che al minuto 5:57 chiude già la gara. Punizione dai venti metri, e destro potente e velenoso dell’olandese, che porta in vantaggio l’Inter. L’1-0 istantaneo mette in discesa la gara per i nerazzurri, che vivono tutta la ripresa anche in superiorità numerica. Infatti già al 49′ Chidi Odiah si fa cacciare per doppia ammonizione. Al fischio finale, l’Inter può celebrare il ritorno in semifinale di Champions League, sette anni dopo l’ultima volta. Rivediamo il gol di Sneijder nel video YouTube di “ManuxGallery”: