Mario Sconcerti analizza il momento dell’Inter. I nerazzurri sono primi con un vantaggio di 8 punti e una giornata da recuperare. Ecco le sue parole in un’intervista a “Calciomercato.com”.

FOTOGRAFIA TRICOLORE – L’Inter continua a guidare la classifica di Serie A. I nerazzurri sono a +8 sul Milan, a +10 sull’Atalanta e +12 sulla Juventus. Un traguardo che però Mario Sconcerti stigmatizza così, visto il calcio attendista della squadra di Antonio Conte: «È la fotografia del ridimensionamento del calcio italiano. Non è un caso che la squadra che ha vinto lo scudetto l’anno scorso – la Juventus – uscì ai quarti di Champions, così come è successo quest’anno all’Inter, che ormai ha lo scudetto in tasca. Che campionato sta facendo? Buono, ma non straordinario. Se vince col Sassuolo va a 71 punti, cioè il punteggio più basso della capolista negli ultimi 5 anni. L’Inter non sta facendo nulla di eccezionale. Il problema è che ci sono solo squadre da quarto posto».

Fonte: Furio Zara – Calciomercato.com