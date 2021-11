Immobile non basta, la Lazio non va oltre il pari contro il Marsiglia

Olympique Marsiglia-Lazio, partita di Europa League, è andata in scena allo Stadio Velodrome. Il match si è concluso sul punteggio di 2-2.

PARI – La Lazio vola in Francia e affronta l’Olympique Marsiglia nel Gruppo E di Europa League. La partita si sblocca al 33′ grazie al rigore trasformato da Arkadiusz Milik. La squadra di Maurizio Sarri trova il pari al 5′ di recupero del primo tempo con Felipe Anderson sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La ripresa vede i biancocelesti passare in vantaggio al 49′ con Ciro Immobile che sfrutta un goffo retropassaggio e supera il portiere avversario. Dimitri Payet pareggia i conti all’82’ con un destro da pochi passi. Il match termina sul punteggio di 2-2. La Lazio va a cinque punti in classifica, seconda alle spalle del Galatasaray.