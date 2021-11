Conte, succede di tutto nella prima col Tottenham! Vittoria in 10 contro 9

Conte inizia la sua avventura sulla panchina del Tottenham sfidando il Vitesse in Europa Conference League. La partita è terminata sul punteggio di 3-2.

PRIMA VITTORIA – Antonio Conte è da pochi giorni il nuovo allenatore del Tottenham (vedi articolo) e la sua nuova avventura inizia con un match europeo. L’avversario è il Vitesse nel Gruppo G di Europa Conference League. Sfida piena di emozioni. Gli inglesi vanno subito in vantaggio con Son Heung-min al 14′ e trovano il raddoppio al 22′ con Lucas Moura. Il tris arriva con la sfortunata autorete di Jacob Rasmussen al 28′. A questo punto l’inerzia della partita cambia e gli ospiti la riaprono in 7′. Prima lo stesso Rasmussen al 32′ e poi Matus Bero al 39′ portano il match sul 3-2. Nella ripresa l’arbitro espelle Cristian Romero al 59′. Gli olandesi fanno addirittura di peggio, chiudendo in nove uomini per i cartellini rossi a Danilho Doekhi all’80’ e a Markus Schubert all’84’. Il punteggio non cambia più, il Tottenham dell’ex tecnico dell’Inter ottiene i tre punti e si porta a sette in classifica.