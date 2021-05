Hodgson saluta il calcio: «Momento giusto». Nel passato anche l’Inter

RITIRO ANNUNCIATO – Roy Hodgson , allenatore con un passato anche nell’ Inter , ha annunciato il suo ritiro dal calcio in conferenza stampa: «Dopo più di 45 anni ad allenare, ho deciso che è il momento giusto per lasciare. Le prossime saranno le ultime due partite come allenatore del Crystal Palace . Sono felice di aver passato qui le mie ultime quattro stagioni. Alla fine di un’altra stagione di successo, dove abbiamo mantenuto il nostro posto in Premier League , sento che è il momento giusto per fare un passo indietro dalle mie responsabilità di manager a tempo pieno. La mia famgilia mi ha supportato durante la mia carriera e io sto ponderando questa decisione da qualche tempo ormai. Credo che sia il momento di considerare cosa mi aspetta in futuro».

